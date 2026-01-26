Плющев: СКА уже сейчас нужно думать о следующем сезоне, кризис системы на лицо

Заслуженный тренер России Владимир Плющев заявил, что в СКА наметился кризис всей клубной системы. Петербургский клуб занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

– Так во всей системе сложнейшая ситуация. Деградирует СКА, аутсайдером в ВХЛ стал прежний лидер этой лиги – «СКА-Нева», уже не так эффективен, как в былые годы, – «СКА-1946» из МХЛ. В Санкт-Петербурге налицо признаки кризиса всей системы. Тому же Игорю Захаркину, который курирует вертикаль, сказать, наверное, просто нечего. Остаётся разве что сесть на конёк Ларионова и начать вспоминать о мнимых недостатках в работе великого Виктора Тихонова, что обоих Профессоров и объединяет. Хотя на месте Захаркина лучше вспомнить о его опыте примерно похожей работы в Казани, где молодёжная академия тоже ушла вниз.

– Ваш прогноз на развитие сезона СКА.

– Знаете, мой прогноз для всей системы СКА вряд ли будет утешительным. Под байки про Боумэна СКА доковыляет до кубковой весны, но вряд ли в ней надолго задержится. Санкт-Петербургу уже сейчас нужно думать о следующем сезоне. Иначе и его не спасёшь, — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.