«Навсегда в сердце». Долженков обратился к болельщикам ЦСКА после обмена из клуба

Нападающий Кирилл Долженков обратился к клубу и болельщикам ЦСКА после своего обмена в омский «Авангард».

«Хочу от всей души сказать спасибо клубу, в котором я провёл почти 10 лет своей жизни. ЦСКА стал для меня не просто командой — это клуб, где я вырос как хоккеист и человек, где сделал первые шаги в профессиональном спорте и заиграл в КХЛ. Благодарю руководство, тренерский штаб и всех, кто верил в меня на этом пути. И спасибо армейским болельщикам за поддержку. Годы в ЦСКА были важным этапом моей жизни, который навсегда останется в сердце», — цитирует Долженкова пресс-служба клуба.

Воспитанник московского хоккея дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023. Всего на счету Долженкова 131 игра в КХЛ и 30 (18+12) набранных очков при показателе полезности «+8».