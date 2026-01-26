Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Навсегда в сердце». Долженков обратился к болельщикам ЦСКА после обмена из клуба

«Навсегда в сердце». Долженков обратился к болельщикам ЦСКА после обмена из клуба
Комментарии

Нападающий Кирилл Долженков обратился к клубу и болельщикам ЦСКА после своего обмена в омский «Авангард».

«Хочу от всей души сказать спасибо клубу, в котором я провёл почти 10 лет своей жизни. ЦСКА стал для меня не просто командой — это клуб, где я вырос как хоккеист и человек, где сделал первые шаги в профессиональном спорте и заиграл в КХЛ. Благодарю руководство, тренерский штаб и всех, кто верил в меня на этом пути. И спасибо армейским болельщикам за поддержку. Годы в ЦСКА были важным этапом моей жизни, который навсегда останется в сердце», — цитирует Долженкова пресс-служба клуба.

Воспитанник московского хоккея дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023. Всего на счету Долженкова 131 игра в КХЛ и 30 (18+12) набранных очков при показателе полезности «+8».

Материалы по теме
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?
Две мощные сделки от «Авангарда» в дедлайн! Омск всерьёз собрался за Кубком Гагарина?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android