«Мы рады, что сделка с ЦСКА состоялась». Сопин — об обмене Костина на Долженкова

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал обмен с ЦСКА, в результате которого омский клуб пополнил нападающий Кирилл Долженков, а в обратном направлении проследовал форвард Клим Костин.

«Мы рады, что сделка с ЦСКА состоялась. Армейцы были заинтересованы в приобретении Клима Костина. Мы, в свою очередь, хотели получить хорошую компенсацию. Кирилл Долженков – молодой, габаритный, прогрессирующий нападающий. При росте почти два метра игрок отлично координирован и обладает хорошим катанием. Спортивной наглости Кириллу не занимать. Уверен, он отлично впишется в состав и добавит глубины», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.