«Утратили часть советской школы в 90-ые». Фёдоров — о проблемах с центрфорвардами в России

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз» Сергей Фёдоров поделился мнением о проблеме российского хоккея с центральными нападающими.

— Как вы считаете, почему в России сейчас так мало ярких центральных нападающих? После Евгения Малкина, по сути, нет игроков, которые приблизились бы к его уровню или к вашему уровню.

— Эти ребята есть, они существуют. Просто, на мой взгляд, уровень обучаемости сейчас не на должном уровне. Считаю, что была утрачена часть советской школы в связи с лихими 90-ми годами, когда страна перестраивалась, когда элементарно не всегда было что поставить на стол из еды. Мы потеряли 10—15 лет. Потом пришла новая плеяда тренеров, специалистов, теоретиков, игроков. Но позиция центрального нападающего — самая сложная в хоккее. Вратарскую позицию я сейчас не беру, она, конечно, ещё сложнее», — цитирует Фёдорова «Советский спорт».