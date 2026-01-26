Нападающий «Монреаля» Капанен заявил, что Демидов заслуживает «Колдер Трофи»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Оливер Капанен высказался о российском форварде команды Иване Демидове и заявил, что россиянин достоин получить «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Я думаю, Деми — отличный игрок, и считаю, что он заслуживает [«Колдер Трофи»]. Но никогда не знаешь, что произойдёт. Поэтому я стараюсь оказывать на него сильное давление», — сказал Капанен в эфире Ici Radio-Canada Télé.

В нынешнем сезоне 20-летний Демидов провёл 52 матча, в котором отметился 11 заброшенными шайбами и 32 результативными передачами при показателе полезности «+8». Иван был выбран «Монреалем» в первом раунде под общим пятым номером на драфте НХЛ 2024 года.