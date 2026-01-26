Скидки
Главная Хоккей Новости

Черкас — о СКА: в команде 100% нездоровая обстановка

Комментарии

Бывший тренер СКА Сергей Черкас высказался о положении санкт-петербургской команды в текущем сезоне КХЛ и заявил, что в команде нездоровая обстановка.

— В СКА уволили двух помощников Ларионова – Владимира Филатова и Максима Семёнова. Не стоит ли главному тренеру армейцев тоже опасаться отставки?
— Не знаю, поможет ли это. Дело в том, что главный тренер набирал этих помощников. Мы говорили неоднократно, что тренерский штаб слабоват. Эти тренеры по большому счёту выполняли указания главного тренера. Помощники самостоятельно не работают.

— СКА проиграл четыре матча подряд. Можно ли сказать, что армейцы вновь переживают кризис?
— 100%! Это кризис. Я думаю, что это внутренний кризис. Команда так безвольно играла с «Торпедо», так нельзя играть. Проиграть можно, но не 0:6. Я думаю, руководству придётся пойти на непопулярные меры. Сейчас два тренера уволены, по примеру «Спартака», может быть. Сейчас «Спартак» очень хорошо выглядит.

— Ларионов не потерял контроль над командой?
— В команде 100% нездоровая обстановка. Сначала с Плотникова сняли звание капитана, потом – конфликт с Локтионовым, потом – конфликт с Воробьёвым.

— Сейчас на рынке свободны Илья Воробьёв и Алексей Кудашов, которые уже работали в СКА. Кто-то из них мог бы исправить ситуацию?
— Вряд ли, потому что осталось полтора месяца до плей-офф. Любому новому тренеру нужно будет время, чтобы разобраться в ситуации. Не думаю, что это что-то кардинально может изменить, — приводит слова Черкаса «Спорт день за днём».

