Кожевников: в КХЛ приятно смотреть только на хоккей «Северстали»

Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре череповецкой «Северстали» в Континентальной хоккейной лиге.

«У «Северстали» красивая и хорошая игра. Забивают много, пропускают. В КХЛ приятно только на их хоккей смотреть. Ярко играют уже несколько лет. В прессе слежу за ними, читаю. Вижу, что лидируют. Приятно смотреть на это. Самое главное — есть игра, а не как у ЦСКА, ещё там есть командочки, которые так красочно не играют.

Пора ли Козыреву топ-клуб с возможностями возглавить? Пусть топ-клубы и решают. Пусть берут наших, а не иностранцев. Думаю, он нормально поработает. В одном клубе может пойти, а в другом — нет. Козырев — молодец, классный тренер! Это было видно и в прошлом году, когда я хоккей часто смотрел. Команда играет. И главное — много своих ребят», — приводит слова Кожевникова Legalbet.

