Форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел повторил достижение Евгения Малкина
18-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Бенжамин Киндел отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2) и стал вторым новичком «пингвинов», который провёл минимум две игры с двумя и более голами на выезде, после российского форварда команды Евгения Малкина. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2026, понедельник. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
2 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Новак, Чинахов) – 25:24 0:2 Киндел (Ши, Манта) – 28:41 0:3 Киндел (Бразо, Кулак) – 37:22 1:3 Дебраск (Петтерссон, Кейн) – 46:29 2:3 Блюгерс (Эгрен, Гронек) – 54:00
Ранее Киндел оформил дубль во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) 4 ноября 2025 года.
В нынешнем сезоне Бенжамин провёл 48 игр, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-10». Киндел был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2025 года.
