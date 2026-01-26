Форвард «Питтсбурга» Бенжамин Киндел повторил достижение Евгения Малкина

18-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Бенжамин Киндел отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:2) и стал вторым новичком «пингвинов», который провёл минимум две игры с двумя и более голами на выезде, после российского форварда команды Евгения Малкина. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее Киндел оформил дубль во встрече с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4) 4 ноября 2025 года.

В нынешнем сезоне Бенжамин провёл 48 игр, в которых отметился 10 заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при показателе полезности «-10». Киндел был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим 11-м номером на драфте НХЛ 2025 года.