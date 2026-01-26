«Лозанна» сделала заявление по поводу отъезда форварда Райана Спунера в минское «Динамо»

Швейцарский клуб «Лозанна» выпустил заявление относительно отъезда канадского форварда Райана Спунера в минское «Динамо». Отмечается, что хоккеиста брали в тот момент, когда «Лозанна» испытывала кадровые проблемы из-за травм Доминика Кагуна и Антти Суомелы.

«Хоккейный клуб «Лозанна» и канадский форвард Райан Спунер прекратили сотрудничество, первоначально запланированное до конца сезона-2025/2026, по соглашению сторон.

Прибыв в Лозанну в начале января, Райан Спунер провёл шесть встреч в свитере команды, выполнив решающий пас. В двух матчах прошлых выходных он сыграл свою роль до возвращения Доминика Кагуна. Отметим также, что после олимпийского перерыва Антти Суомела тоже вернётся в строй.

Хоккейный клуб «Лозанна» желает Райану Спунеру всего наилучшего», — говорится в заявлении команды в социальных сетях.

В текущем сезоне форвард выступал за «Шанхайских Драконов», а в начале января подписал контракт с «Лозанной», за которую сыграл шесть матчей.