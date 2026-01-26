Легенда «Спартака» оценил громкий обмен Тодда в «Ак Барс» на двух игроков

Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Шалимов прокомментировал обмен нападающего Нэйтана Тодда в казанский «Ак Барс». Красно-белые обменяли форварда на нападающего Брэндона Биро и защитника Артемия Князева.

«Думаю, что «Спартаку» виднее, кого и на кого менять, так как только тренерский штаб и руководство знают ситуацию изнутри. Знаю точно, что клуб никогда не принимает решения в ущерб себе. Значит, обсудили ситуацию и приняли решение вместе, исходя из нынешних задач и держа в уме будущее команды. По моим сведениям, Тодд сам хотел сменить обстановку, так как не смог влиться в игру «Спартака». Бывает такое, человек не в своей команде и оставаться дальше он не хотел, а клубу, конечно, надо думать о будущем. В такой команде, как «Спартак», не должны играть немотивированные хоккеисты.

Я, как и все, наверно, ждал большего от Тодда, ему создали хорошие условия, удовлетворили все его пожелания, но лидером он не стал. «Спартак» получил от «Ак Барса» хорошего защитника Князева, а именно линия обороны очень нуждалась в укреплении. Биро тоже показывал хорошую статистику в Америке и был не хуже Тодда, у него есть шанс перезапустить карьеру. Думаю, что все игроки, участвующие в обмене, получили шанс на развитие, и оба клуба выиграли от такой сделки», — сказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.