Сын Леонида Тамбиева Кирилл назначен и. о. главного тренера ХК «Челны»

Кирилл Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК «Челны», сообщает пресс-служба клуба. Сергей Шиханов был отстранён от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Тамбиеву 33 года, последним клубом хоккеиста было рижское «Динамо», за которое он играл в сезоне‑2022/2023. В России он выступал за команды из МХЛ и ВХЛ, а также играл за молодёжную сборную Латвии. Его отец — бывший игрок национальной команды Латвии, экс-тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

На данный момент «Челны» занимают последнее, 32-е место в сводной таблице Всероссийской хоккейной лиги с 33 очками после 43 матчей.