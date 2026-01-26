Скидки
Хоккей

Сын Леонида Тамбиева Кирилл назначен и. о. главного тренера ХК «Челны»

Сын Леонида Тамбиева Кирилл назначен и. о. главного тренера ХК «Челны»


Кирилл Тамбиев назначен исполняющим обязанности главного тренера ХК «Челны», сообщает пресс-служба клуба. Сергей Шиханов был отстранён от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды.

Тамбиеву 33 года, последним клубом хоккеиста было рижское «Динамо», за которое он играл в сезоне‑2022/2023. В России он выступал за команды из МХЛ и ВХЛ, а также играл за молодёжную сборную Латвии. Его отец — бывший игрок национальной команды Латвии, экс-тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

На данный момент «Челны» занимают последнее, 32-е место в сводной таблице Всероссийской хоккейной лиги с 33 очками после 43 матчей.

