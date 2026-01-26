«Авангард» обыграл «Адмирал», дальневосточники потерпели девятое поражение кряду

Сегодня, 26 января, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

На пятой минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 12-й минуте форвард «Адмирала» Оскар Булавчук сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Степан Старков вывел дальневосточников вперёд. На 28-й минуте форвард омской команды Константин Окулов восстановил равенство в счёте.

На 29-й минуте нападающий Наиль Якупов вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте Якупов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, оформив дубль. На 58-й минуте защитник Семён Чистяков забил пятый гол «Авангарда» и установил окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, «Адмирал» потерпел девятое поражение подряд.

В следующем матче «ястребы» примут челябинский «Трактор» 29 января, а днём ранее дальневосточный клуб сыграет с «Барысом» в Астане.