Главная Хоккей Новости

Авангард – Адмирал, результат матча 26 января 2026 года, счет 5:2, КХЛ 2025/2026

«Авангард» обыграл «Адмирал», дальневосточники потерпели девятое поражение кряду
Сегодня, 26 января, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали хозяева со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Потуральски (Маклауд, Чистяков) – 04:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Шулак, Усманов) – 11:06 (5x5)     1:2 Старков (Шэн, Чезганов) – 24:50 (5x5)     2:2 Окулов (Рашевский, Шарипзянов) – 27:28 (5x5)     3:2 Якупов (Маклауд, Чистяков) – 28:36 (5x5)     4:2 Якупов (Рашевский, Пономарёв) – 45:29 (5x4)     5:2 Чистяков – 57:57 (4x4)    

На пятой минуте нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски забил первый гол. На 12-й минуте форвард «Адмирала» Оскар Булавчук сравнял счёт. На 25-й минуте нападающий Степан Старков вывел дальневосточников вперёд. На 28-й минуте форвард омской команды Константин Окулов восстановил равенство в счёте.

На 29-й минуте нападающий Наиль Якупов вывел хозяев вперёд. На 46-й минуте Якупов забросил четвёртую шайбу в ворота гостей, оформив дубль. На 58-й минуте защитник Семён Чистяков забил пятый гол «Авангарда» и установил окончательный счёт — 5:2.

Таким образом, «Адмирал» потерпел девятое поражение подряд.

В следующем матче «ястребы» примут челябинский «Трактор» 29 января, а днём ранее дальневосточный клуб сыграет с «Барысом» в Астане.

