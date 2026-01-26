Дубль Спронга помог «Автомобилисту» победить «Амур», у хабаровчан девятое поражение подряд

Сегодня, 26 января, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.
На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забросил первую шайбу. На 13-й минуте форвард Степан Хрипунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте нападающий Олег Ли сократил отставание «Амура». На 35-й минуте форвард Александр Шаров забил третий гол в ворота хабаровчан. На 42-й минуте нападающий Евгений Свечников отыграл одну шайбу гостей. На последней минуте Спронг оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Таким образом, «Амур» потерпел девятое поражение подряд.
В следующем матче «Автомобилист» вновь сыграет с хабаровским клубом в гостях.
- 26 января 2026
