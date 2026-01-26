Скидки
Главная Хоккей Новости

Автомобилист — Амур, результат матча 26 января 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

Дубль Спронга помог «Автомобилисту» победить «Амур», у хабаровчан девятое поражение подряд
Комментарии

Сегодня, 26 января, в Екатеринбурге завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Победу в игре, проходившей на стадионе «УГМК-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Спронг (Мэйсек, Воробьёв) – 08:20 (5x5)     2:0 Хрипунов (Бусыгин, Бывальцев) – 12:47 (5x5)     2:1 Ли (Грачёв, Гальченюк) – 30:09 (6x5)     3:1 Шаров (Мэйсек, Спронг) – 34:12 (5x5)     3:2 Свечников (Дыбленко, Бродхёрст) – 41:20 (5x5)     4:2 Спронг (Воробьёв) – 59:43 (en)    

На восьмой минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забросил первую шайбу. На 13-й минуте форвард Степан Хрипунов удвоил преимущество екатеринбургской команды. На 31-й минуте нападающий Олег Ли сократил отставание «Амура». На 35-й минуте форвард Александр Шаров забил третий гол в ворота хабаровчан. На 42-й минуте нападающий Евгений Свечников отыграл одну шайбу гостей. На последней минуте Спронг оформил дубль, установив окончательный счёт — 4:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, «Амур» потерпел девятое поражение подряд.

В следующем матче «Автомобилист» вновь сыграет с хабаровским клубом в гостях.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
