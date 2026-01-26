Браташ: у «Адмирала» что-то пошло не так ещё до меня. Иначе бы тренера не сменили

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал серию поражений команды из девяти матчей. Сегодня, 26 января, дальневосточный клуб проиграл «Авангарду» (2:5).

— Впечатления похожие от всех наших матчей последних. Мы боремся, имеем шансы, но не дотягиваем до положительного результата.

— Девять поражений подряд у «Адмирала» при вас. Что-то сразу пошло не так?

— Что-то пошло не так ещё до меня, иначе бы не было смены тренера. Да, результата нет, не все причины мы можем устранить, какие можем — исправляем, и сдвиги есть в плане тактики, физики. Мы на равных боремся с хорошими командами по игре. Но результатов пока нет, — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.