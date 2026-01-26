«Металлург» стал первым участником розыгрыша Кубка Гагарина сезона‑2025/2026

«Металлург» стал первым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это стало возможно после того, как в сегодня, 26 января, хабаровский «Амур» проиграл «Автомобилисту» в основное время со счётом 2:4.

На данный момент магнитогорский клуб с 78 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Амур» занимает девятую строчку на Востоке и проведёт ещё 19 игр в регулярном чемпионате. Таким образом, хабаровская команда потеряла математические шансы догнать «Металлург», а магнитогорцы гарантировали себе завершение регулярки в топ‑8 таблицы.

Регулярный чемпионат КХЛ закончится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.