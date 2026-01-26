«Металлург» стал первым участником розыгрыша Кубка Гагарина сезона‑2025/2026
«Металлург» стал первым участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это стало возможно после того, как в сегодня, 26 января, хабаровский «Амур» проиграл «Автомобилисту» в основное время со счётом 2:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Спронг (Мэйсек, Воробьёв) – 08:20 (5x5) 2:0 Хрипунов (Бусыгин, Бывальцев) – 12:47 (5x5) 2:1 Ли (Грачёв, Гальченюк) – 30:09 (6x5) 3:1 Шаров (Мэйсек, Спронг) – 34:12 (5x5) 3:2 Свечников (Дыбленко, Бродхёрст) – 41:20 (5x5) 4:2 Спронг (Воробьёв) – 59:43 (en)
На данный момент магнитогорский клуб с 78 очками возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, «Амур» занимает девятую строчку на Востоке и проведёт ещё 19 игр в регулярном чемпионате. Таким образом, хабаровская команда потеряла математические шансы догнать «Металлург», а магнитогорцы гарантировали себе завершение регулярки в топ‑8 таблицы.
Регулярный чемпионат КХЛ закончится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.
