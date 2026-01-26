«Объективно не всё в наших силах». Браташ — о распродаже лидеров «Адмирала»

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о распродаже игроков команды и отметил, что есть причины, которые невозможно сразу устранить.

«Распродажа игроков «Адмирала»? Не хочу внутреннюю кухню выносить на публику. Но повторю — есть причины, которые сразу устранить не можем. Объективно не всё в наших силах», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Адмирал» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 48 встреч. В следующем матче дальневосточный клуб сыграет с «Барысом» в Астане. Встреча состоится 28 января.