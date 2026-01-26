Скидки
Браташ — о девяти поражениях подряд «Адмирала»: мотивация должна быть у всех

Браташ — о девяти поражениях подряд «Адмирала»: мотивация должна быть у всех
Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ после поражения от «Авангарда» (2:5), которое стало для дальневосточного клуба девятым подряд, заявил, что его команда не превосходит другие в мастерстве, но может добиваться результатов работой и мотивацией.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Потуральски (Маклауд, Чистяков) – 04:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Шулак, Усманов) – 11:06 (5x5)     1:2 Старков (Шэн, Чезганов) – 24:50 (5x5)     2:2 Окулов (Рашевский, Шарипзянов) – 27:28 (5x5)     3:2 Якупов (Маклауд, Чистяков) – 28:36 (5x5)     4:2 Якупов (Рашевский, Пономарёв) – 45:29 (5x4)     5:2 Чистяков – 57:57 (4x4)    

«Никто не отменял задачу попасть в плей-офф. Мы боремся в каждой игре, не отбываем номер. Мотивация у всех должна быть, чтобы добиваться результата. Мы не можем рассчитывать на мастерство, не превосходим в этом большинство команд. Можем брать только работой и мотивацией», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Адмирал» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 48 встреч.

