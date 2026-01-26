Браташ — о девяти поражениях подряд «Адмирала»: мотивация должна быть у всех

Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ после поражения от «Авангарда» (2:5), которое стало для дальневосточного клуба девятым подряд, заявил, что его команда не превосходит другие в мастерстве, но может добиваться результатов работой и мотивацией.

«Никто не отменял задачу попасть в плей-офф. Мы боремся в каждой игре, не отбываем номер. Мотивация у всех должна быть, чтобы добиваться результата. Мы не можем рассчитывать на мастерство, не превосходим в этом большинство команд. Можем брать только работой и мотивацией», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Адмирал» занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 34 очками после 48 встреч.