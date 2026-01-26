Скидки
Буше: гордимся, что «Авангард» идёт первым в КХЛ по силовым приёмам

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Потуральски (Маклауд, Чистяков) – 04:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Шулак, Усманов) – 11:06 (5x5)     1:2 Старков (Шэн, Чезганов) – 24:50 (5x5)     2:2 Окулов (Рашевский, Шарипзянов) – 27:28 (5x5)     3:2 Якупов (Маклауд, Чистяков) – 28:36 (5x5)     4:2 Якупов (Рашевский, Пономарёв) – 45:29 (5x4)     5:2 Чистяков – 57:57 (4x4)    

«Мне понравилось, как мы играли 50 минут матча, много хорошего показали, шли в силовую борьбу. Гордимся тем, что идём первыми в КХЛ по силовым приёмам, это тот хоккей, который мы должны показывать. Последние 10 минут не понравились, не сохраняли концентрацию», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 69 очков после 48 встреч.

