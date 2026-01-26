Буше: гордимся, что «Авангард» идёт первым в КХЛ по силовым приёмам
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Потуральски (Маклауд, Чистяков) – 04:11 (5x5) 1:1 Булавчук (Шулак, Усманов) – 11:06 (5x5) 1:2 Старков (Шэн, Чезганов) – 24:50 (5x5) 2:2 Окулов (Рашевский, Шарипзянов) – 27:28 (5x5) 3:2 Якупов (Маклауд, Чистяков) – 28:36 (5x5) 4:2 Якупов (Рашевский, Пономарёв) – 45:29 (5x4) 5:2 Чистяков – 57:57 (4x4)
«Мне понравилось, как мы играли 50 минут матча, много хорошего показали, шли в силовую борьбу. Гордимся тем, что идём первыми в КХЛ по силовым приёмам, это тот хоккей, который мы должны показывать. Последние 10 минут не понравились, не сохраняли концентрацию», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 69 очков после 48 встреч.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 января 2026
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:41
-
19:34
-
19:24
-
18:51
-
18:28
-
18:04
-
17:50
-
17:31
-
17:06
-
16:44
-
16:22
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:25
-
14:05
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
11:45
-
11:20
-
10:55
-
10:35
-
10:20