Буше: гордимся, что «Авангард» идёт первым в КХЛ по силовым приёмам

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу над «Адмиралом» (5:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мне понравилось, как мы играли 50 минут матча, много хорошего показали, шли в силовую борьбу. Гордимся тем, что идём первыми в КХЛ по силовым приёмам, это тот хоккей, который мы должны показывать. Последние 10 минут не понравились, не сохраняли концентрацию», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 69 очков после 48 встреч.