«Такие эпизоды нам не нужны». Буше — о пятиминутном удалении Прохоркина

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал эпизод с пятиминутным удалением нападающего команды Николая Прохоркина в матче с «Адмиралом» (5:2).

«Удаления Прохоркина можно было избежать, его нужно было избежать в любой момент матча. Такие эпизоды нам не нужны, это не та силовая борьба, которая должна быть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На 53-й минуте встречи Прохоркин жёстко ударил клюшкой форварда Егора Чезганова в голову в зоне атаки, после чего судья зафиксировал нарушение правил. После видеопросмотра арбитры дали Николаю пять минут штрафа за атаку в голову.

