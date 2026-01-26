Скидки
«Такие эпизоды нам не нужны». Буше — о пятиминутном удалении Прохоркина

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал эпизод с пятиминутным удалением нападающего команды Николая Прохоркина в матче с «Адмиралом» (5:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
5 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Потуральски (Маклауд, Чистяков) – 04:11 (5x5)     1:1 Булавчук (Шулак, Усманов) – 11:06 (5x5)     1:2 Старков (Шэн, Чезганов) – 24:50 (5x5)     2:2 Окулов (Рашевский, Шарипзянов) – 27:28 (5x5)     3:2 Якупов (Маклауд, Чистяков) – 28:36 (5x5)     4:2 Якупов (Рашевский, Пономарёв) – 45:29 (5x4)     5:2 Чистяков – 57:57 (4x4)    

«Удаления Прохоркина можно было избежать, его нужно было избежать в любой момент матча. Такие эпизоды нам не нужны, это не та силовая борьба, которая должна быть», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На 53-й минуте встречи Прохоркин жёстко ударил клюшкой форварда Егора Чезганова в голову в зоне атаки, после чего судья зафиксировал нарушение правил. После видеопросмотра арбитры дали Николаю пять минут штрафа за атаку в голову.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

