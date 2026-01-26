Скидки
«Парень с душой, давно его знаю». Сопин — о подписании «Авангардом» Пилипенко

Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что остался доволен работой клуба в дедлайн, и поблагодарил руководство ЦСКА и «Северстали» за конструктивные сделки. Вчера, 25 января, состав «ястребов» пополнили нападающие Кирилл Пилипенко и Кирилл Долженков.

«В дедлайн сработали достаточно качественно, я доволен. Запланированные позиции мы усилили. Получили очень мастеровитого нападающего под большинство и завершение атак — Пилипенко. В этом сезоне у него всё пошло не так, как он хотел, будем помогать ему вернуться на былой уровень. Я Кирилла знаю очень давно: у него своеобразный стиль, но это парень с душой, переживает за команду и результат.

Долженков — крупногабаритный, прогрессирующий нападающий. Давно за ним наблюдаю, очень рад, что он у нас в команде. Мы сработали ситуативно, укрепили свою скамейку, её длину. Также мы сработали на будущее, потому что оба хоккеиста могут надолго остаться в «Авангарде». Плюс Афанасьев не против вернуться в КХЛ. Хотел бы поблагодарить руководства ЦСКА и «Северстали» за конструктивные сделки», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

