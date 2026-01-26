Сопин — о Пилипенко: наверное, ему пора выйти из зоны комфорта

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что задача команды — вернуть нападающего Кирилла Пилипенко на его уровень. Форвард пополнил состав омского клуба в воскресенье, 25 января.

«У Пилипенко просто наступил момент, когда нужно сменить обстановку, попробовать что-то новое, выйти из зоны комфорта, наверное, ему пора поиграть на новом уровне, в другом клубе. Я так думаю. У Пилипенко и Аймурзина в этом сезоне сразу не пошло, их в состав не ставили, но это дело прошлое. Наша задача — вернуть Кирилла на его уровень», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провёл 21 матч за «Северсталь», в котором отметился шестью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «+3».