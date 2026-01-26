Скидки
Генменеджер «Авангарда»: уверен, договоримся с Долженковым о контракте. Ему рано уезжать

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин выразил уверенность, что клубу удастся договориться с нападающим Кириллом Долженковым о новом контракте. Вчера, 25 января, форвард пополнил состав «ястреб» в результате обмена с ЦСКА.

«Да, мы знали, что Долженков не подписал контракт с ЦСКА, мы это обсуждали. Мы договорились и с ним, и с Пилипенко, что они приедут и посмотрят, как у нас всё устроено, поработают с тренерским штабом. Уверен, им всё понравится, и они подпишут с нами новые контракты. Долженков будет рад поработать с Ги Буше, всё-таки ему рано уезжать в Америку в 21 год. Уверен, что мы найдём компромисс и договоримся о новом контракте», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

