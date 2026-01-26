Скидки
Сопин: Костину было неуютно в «Авангарде». Не знаю почему

Комментарии

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин рассказал, что нападающему Климу Костину было неуютно в омском клубе. Вчера, 25 января, «ястребы» обменяли форварда в ЦСКА на нападающего Кирилла Долженкова и права на форварда Егора Афанасьева.

«Расставание с Костиным было болезненным, но как есть. Иногда не всё идёт по плану. Это было обоюдное решение, чтобы искать другие варианты продолжения его карьеры. Климу здесь было неуютно, некомфортно, не знаю, по каким причинам. Может, не его команда, не его тренер. И мы ждали от Костина большего», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

