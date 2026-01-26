Скидки
Главная Хоккей Новости

«Совру, если скажу, что прекрасно знаю их». Ги Буше — о новичках «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявил, что пока не знаком лично с новичками команды нападающими Кириллом Пилипенко и Кириллом Долженковым.

«Я Пилипенко и Долженкова пока лично не знаю, но очень жду знакомства. Алексей Сопин проделал огромную работу, заполнил пробелы, а дальше всё зависит от ребят. Им нужно будет помочь адаптироваться как можно быстрее, у них будет всё новое, им нужно многое быстро освоить. Но это позитивный вызов.

Я соврал бы, если сказал, что прекрасно знаю, кого получаю, пока видел только нарезки, необходимо личное взаимодействие. Главное — не давить на ребят, им будет нелегко, где-то будут ошибаться и колебаться. Но это нормально, ведь основная идея обменов, чтобы парни помогали нам в будущем», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

