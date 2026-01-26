Скидки
Все новости
Сопин: мог состояться громкий обмен с «Трактором». Но у «Авангарда» кончился лимит

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин заявил, что у клуба мог состояться громкий обмен с «Трактором», но омская команда израсходовала лимит на переходы хоккеистов челябинской команды.

«У нас был предметный разговор с генменеджером «Трактора» Алексеем Волковым, мог состояться громкий обмен, но мы проконсультировались с лигой, и у нас оказался израсходован лимит на переходы хоккеистов «Трактора», — передаёт слова Сопина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

На данный момент «Авангард» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 69 очками после 48 матчей. «Трактор» располагается на седьмой строчке Востока с 50 очками в 48 встречах.

