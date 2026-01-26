Главный тренер «Амура» прокомментировал девятое поражение команды подряд

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:4), которое стало для хабаровчан девятым подряд.

— По игре на один балл наиграли, немного не хватает в завершении. Равная игра была, ни в чём не уступали сопернику.

— Буквально в пустые ворота не забиваете и через секунды пропускаете. Как это объяснить?

— Как любит говорить Дмитрий Вячеславович Квартальнов, какой-то чёрт подери происходит. Я не знаю, если честно.

— Ощущалась несогласованность ваших игроков при прессинге.

— Не сказал бы, что много было провалов по игре. В третьем периоде шли в давление, почти не оглядываясь на ворота, надо было спасать игру.

— Андрей Крутов прогрессирует, как прокомментируете его игру?

— Старается, дальше от него будет зависеть.

— Как психологически можно поправить ситуацию при, в общем-то, неплохой игре?

— Всё через работу, я говорил уже не раз. Может, гола «мусорного» не хватает, ещё чего-то, но я уверен, что эта полоса закончится, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.