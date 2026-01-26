Скидки
Главный тренер «Амура» прокомментировал девятое поражение команды подряд

Главный тренер «Амура» Александр Андриевский высказался о поражении от «Автомобилиста» (2:4), которое стало для хабаровчан девятым подряд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Спронг (Мэйсек, Воробьёв) – 08:20 (5x5)     2:0 Хрипунов (Бусыгин, Бывальцев) – 12:47 (5x5)     2:1 Ли (Грачёв, Гальченюк) – 30:09 (6x5)     3:1 Шаров (Мэйсек, Спронг) – 34:12 (5x5)     3:2 Свечников (Дыбленко, Бродхёрст) – 41:20 (5x5)     4:2 Спронг (Воробьёв) – 59:43 (en)    

— По игре на один балл наиграли, немного не хватает в завершении. Равная игра была, ни в чём не уступали сопернику.

— Буквально в пустые ворота не забиваете и через секунды пропускаете. Как это объяснить?
— Как любит говорить Дмитрий Вячеславович Квартальнов, какой-то чёрт подери происходит. Я не знаю, если честно.

— Ощущалась несогласованность ваших игроков при прессинге.
— Не сказал бы, что много было провалов по игре. В третьем периоде шли в давление, почти не оглядываясь на ворота, надо было спасать игру.

— Андрей Крутов прогрессирует, как прокомментируете его игру?
— Старается, дальше от него будет зависеть.

— Как психологически можно поправить ситуацию при, в общем-то, неплохой игре?
— Всё через работу, я говорил уже не раз. Может, гола «мусорного» не хватает, ещё чего-то, но я уверен, что эта полоса закончится, — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

