Главный тренер «Автомобилиста» оценил победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Мотивированный соперник, «Амур» бьётся за плей-офф. Рады победе, рады 11 очкам в домашней серии из 12. Не понравились созидательные действия, обрезали друг друга. Тяжёлый матч для нас сегодня, удаления в концовке на ровном месте, сами себе усложняем игру.

— Опять команда еле перевалила за 20 бросков. Вас устраивает количество моментов?

— Я уже говорил, повторюсь: за счёт неточностей шайба не ходила в атаке, прерывались атаки. Надо больше сохранять шайбу, быть в движении. Но были моменты, Спронг создал гол, это показательно, как надо делать, как создавать возможности.

— Дедлайн прошёл без трансферов. Были ли возможности усилиться или так и планировалось?

— Возможности всегда есть. Если он прошёл без нашего участия, то так и прошёл.

— Будет ли команда на выезде использовать 13-го форварда?

— У нас Спронг добавился, считаю, имеющимся форвардам не хватает игрового времени.

— Третий матч подряд удаление за шестого лишнего и в целом много удалений опять. С чем это связано?

— Это разные удаления: где-то раньше менялись, здесь напутали. Это связано с концентрацией, непозволительно мастеровитой команде получать детские штрафы. Завтра у всей команды тренировка, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.