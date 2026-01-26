Скидки
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» оценил победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Автомобилиста» оценил победу в матче с «Амуром»
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победу над «Амуром» (4:2) во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Спронг (Мэйсек, Воробьёв) – 08:20 (5x5)     2:0 Хрипунов (Бусыгин, Бывальцев) – 12:47 (5x5)     2:1 Ли (Грачёв, Гальченюк) – 30:09 (6x5)     3:1 Шаров (Мэйсек, Спронг) – 34:12 (5x5)     3:2 Свечников (Дыбленко, Бродхёрст) – 41:20 (5x5)     4:2 Спронг (Воробьёв) – 59:43 (en)    

— Мотивированный соперник, «Амур» бьётся за плей-офф. Рады победе, рады 11 очкам в домашней серии из 12. Не понравились созидательные действия, обрезали друг друга. Тяжёлый матч для нас сегодня, удаления в концовке на ровном месте, сами себе усложняем игру.

— Опять команда еле перевалила за 20 бросков. Вас устраивает количество моментов?
— Я уже говорил, повторюсь: за счёт неточностей шайба не ходила в атаке, прерывались атаки. Надо больше сохранять шайбу, быть в движении. Но были моменты, Спронг создал гол, это показательно, как надо делать, как создавать возможности.

— Дедлайн прошёл без трансферов. Были ли возможности усилиться или так и планировалось?
— Возможности всегда есть. Если он прошёл без нашего участия, то так и прошёл.

— Будет ли команда на выезде использовать 13-го форварда?
— У нас Спронг добавился, считаю, имеющимся форвардам не хватает игрового времени.

— Третий матч подряд удаление за шестого лишнего и в целом много удалений опять. С чем это связано?
— Это разные удаления: где-то раньше менялись, здесь напутали. Это связано с концентрацией, непозволительно мастеровитой команде получать детские штрафы. Завтра у всей команды тренировка, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Видео
Дубль Спронга помог «Автомобилисту» победить «Амур», у хабаровчан девятое поражение подряд
