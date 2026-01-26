Капитан «Авангарда»: об уходе Костина говорить не стоит. Надеюсь, у него всё получится

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал итоги дедлайна для команды. Вчера, 25 января, стан «ястребов» пополнили нападающие Кирилл Долженков и Кирилл Пилипенко, а форвард Клим Костин перешёл в ЦСКА в результате обмена.

— Как оценишь итоги дедлайна для «Авангарда»?

— Об уходе Клима Костина говорить не стоит. Он работал, старался, но что-то не получилось, надеюсь, у него всё получится. Новички – разноплановые игроки. Мы знаем, как Пилипенко может играть, надеюсь, он будет действовать на своих сильных качествах. Рад, что парни с нами, и Кирилл Долженков тоже, большой парень, против которого было тяжело играть, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.