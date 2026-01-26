Капризов признан первой звездой недели в НХЛ, Кучеров — второй

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ в социальной сети Х. В четырёх матчах Капризов забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач.

Второй звездой стал российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, который в трёх встречах набрал 8 (2+6) очков. Третьей звездой недели лига признала чешского голкипера «Анахайм Дакс» Лукаша Достала, одержавшего четыре победы в четырёх играх при 92,5% отражённых бросков.

В нынешнем сезоне 28-летний Капризов провёл 53 матча, в которых заработал 64 (28+36) очка. На счету 32-летнего Кучерова 46 игр и 78 (26+52) очков.