Минское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме
Поделиться
Сегодня, 26 января, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Панин, Алалыкин) – 25:21 (5x5) 1:1 Липский (Галиев, Шипачёв) – 32:20 (5x4) 1:2 Ефремов – 62:00 (3x3)
На 26-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 33-й минуте форвард минского «Динамо» Даниил Липский сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий уфимцев Владислав Ефремов.
В следующем матче минчане сыграют с «Сибирью» в Новосибирске 29 января, а днём ранее «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» в Казани.
Комментарии
- 26 января 2026
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:18
-
21:05
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
19:59
-
19:54
-
19:46
-
19:41
-
19:34
-
19:24
-
18:51
-
18:28
-
18:04
-
17:50
-
17:31
-
17:06
-
16:44
-
16:22
-
15:50
-
15:30
-
15:10
-
14:50
-
14:25