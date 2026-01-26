Минское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме

Сегодня, 26 января, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

На 26-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 33-й минуте форвард минского «Динамо» Даниил Липский сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий уфимцев Владислав Ефремов.

В следующем матче минчане сыграют с «Сибирью» в Новосибирске 29 января, а днём ранее «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» в Казани.