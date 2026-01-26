Скидки
Главная Хоккей Новости

Динамо Мн — Салават Юлаев, результат матча 26 января 2026 года, счет 1:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

Минское «Динамо» проиграло «Салавату Юлаеву» в овертайме
Сегодня, 26 января, в Минске на стадионе «Минск-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сучков (Панин, Алалыкин) – 25:21 (5x5)     1:1 Липский (Галиев, Шипачёв) – 32:20 (5x4)     1:2 Ефремов – 62:00 (3x3)    

На 26-й минуте нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков забил первый гол. На 33-й минуте форвард минского «Динамо» Даниил Липский сравнял счёт и перевёл игру в овертайм. Победную шайбу на свой счёт записал нападающий уфимцев Владислав Ефремов.

В следующем матче минчане сыграют с «Сибирью» в Новосибирске 29 января, а днём ранее «Салават Юлаев» встретится с «Ак Барсом» в Казани.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Кузнецов ожил в «Салавате Юлаеве». Похоже, звёздный форвард нашёл свою команду
