ЦСКА — Северсталь, результат матча 26 января 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

ЦСКА обыграл «Северсталь» в домашнем матче КХЛ
Сегодня, 26 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Победу в игре, проходившей на стадионе «ЦСКА-Арена», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Карнаухов (Дроздов, Патрихаев) – 02:37 (5x5)     2:0 Гурьянов – 10:51 (5x5)     2:1 Танков (Аймурзин, Ильин) – 15:37 (5x5)     3:1 Дроздов (Патрихаев) – 55:36 (5x5)     4:1 Абрамов (Зернов, Дроздов) – 58:23 (en)     4:2 Танков (Ильин, Аймурзин) – 59:17 (5x5)    

На третьей минуте нападающий ЦСКА Павел Карнаухов забил первый гол. На 11-й минуте форвард Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. На 16-й минуте нападающий Кирилл Танков сократил отставание «Северстали». На 56-й минуте форвард Иван Дроздов забросил третью шайбу в ворота череповчан. На 59-й минуте нападающий Виталий Абрамов забил четвёртый гол хозяев. На последней минуте Танков отыграл одну шайбу гостей, оформив дубль и установив окончательный счёт — 4:2.

В следующем матче ЦСКА сразится с московским «Динамо» в гостях, а «Северсталь» встретится с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. Обе игры состоятся 28 января.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Официально
«Авангард» обменял нападающего Костина в ЦСКА
