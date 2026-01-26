«Шанхайские Драконы» прервали серию их шести поражений, победив «Сочи»
Сегодня, 26 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 6:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Джозефс (Рендулич, Вагнер) – 06:08 (5x5) 0:2 Меркли (Брынцев, Лабанк) – 13:04 (5x5) 1:2 Попов (Эллис, Николаев) – 21:47 (5x4) 1:3 Джозефс (Сомерби, Рендулич) – 30:07 (5x5) 1:4 Райлли (Саттер, Сюсиз) – 30:28 (5x5) 1:5 Лабанк (Джозефс) – 35:15 (5x4) 1:6 Куинни (Рендулич, Фу) – 51:49 (5x4) 2:6 Кагарлицкий (Эллис, Николаев) – 54:18 (5x4)
За южный клуб заброшенными шайбами отметились Сергей Попов и Дмитрий Кагарлицкий. В составе китайской команды отличились Трой Джозефс (дважды), Ник Меркли, Уилл Райлли, Кевин Лабанк и Гейдж Куинни.
«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 47 матчей, в которых набрал 35 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 45 очками после 49 встреч располагаются на девятой строчке Запада.
