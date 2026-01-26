«Шанхайские Драконы» прервали серию их шести поражений, победив «Сочи»

Сегодня, 26 января, в Сочи завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» принимал «Шанхайских Драконов». Победу в игре, проходившей на стадионе «Большой», одержали гости со счётом 6:2.

За южный клуб заброшенными шайбами отметились Сергей Попов и Дмитрий Кагарлицкий. В составе китайской команды отличились Трой Джозефс (дважды), Ник Меркли, Уилл Райлли, Кевин Лабанк и Гейдж Куинни.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 47 матчей, в которых набрал 35 очков, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 45 очками после 49 встреч располагаются на девятой строчке Запада.