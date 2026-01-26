Московское «Динамо» одержало победу над «Ладой»

Сегодня, 26 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 3:1.

На восьмой минуте защитник «Динамо» Игорь Ожиганов забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Семён Дер-Аргучинцев удвоил преимущество бело-голубых. На 26-й минуте форвард Максим Мамин забросил третью шайбу в ворота «Лады». На 40-й минуте нападающий Павел Гоголев сократил отставание тольяттинцев, установив окончательный счёт — 3:1.

В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА, а «Лада» сыграет со «Спартаком» в гостях. Обе встречи состоятся 28 января.