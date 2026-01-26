Скидки
Динамо М – Лада, результат матча 26 января 2026 года, счет 3:1, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» одержало победу над «Ладой»
Комментарии

Сегодня, 26 января, в Москве завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало тольяттинскую «Ладу». Победу в игре, проходившей на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва», одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5)     3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4)     3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)    

На восьмой минуте защитник «Динамо» Игорь Ожиганов забил первый гол. На 25-й минуте нападающий Семён Дер-Аргучинцев удвоил преимущество бело-голубых. На 26-й минуте форвард Максим Мамин забросил третью шайбу в ворота «Лады». На 40-й минуте нападающий Павел Гоголев сократил отставание тольяттинцев, установив окончательный счёт — 3:1.

В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА, а «Лада» сыграет со «Спартаком» в гостях. Обе встречи состоятся 28 января.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
