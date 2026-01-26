Скидки
Шарипзянов: если Пилипенко станет стараться, то у него не будет проблем в «Авангарде»

Шарипзянов: если Пилипенко станет стараться, то у него не будет проблем в «Авангарде»
Комментарии

Защитник и капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал переход в омский клуб нападающего Кирилла Пилипенко.

— Что скажешь о стереотипе, что Пилипенко – игрок не под систему Ги Буше?
— Не думаю, что его придётся заставлять что-то делать. Он знает, куда он идёт, где будет находиться, у него есть отличный пример – Костя Окулов, который и в атаке великолепно играет, и созидает, но в то же время отрабатывает по всей площадке. Если Пилипенко станет стараться и выигрывать свою борьбу, то у него не будет здесь проблем, — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне 29-летний хоккеист провёл 21 матч за «Северсталь», в котором отметился шестью заброшенными шайбами и двумя результативными передачами при полезности «+3».

