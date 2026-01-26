Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матч «Коламбус» — «Лос-Анджелес» был перенесён из-за погодных условий

Матч «Коламбус» — «Лос-Анджелес» был перенесён из-за погодных условий
Комментарии

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз» перенесён из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Лос-Анджелеса» в социальной сети Х.

Встреча должна была пройти в Коламбусе (штат Огайо, США) в ночь на 27 января. Игра перенесена на 9 марта, время начала матча будет сообщено позднее.

На данный момент «Кингз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков после 50 встреч. «Блю Джекетс» располагаются на 14-й строчке Восточной конференции с 55 очками после 51 игры.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 29 января, а «Лос-Анджелес» сыграет с «Детройт Ред Уингз» в гостях в ночь на 28 января.

Материалы по теме
Форвард «Коламбуса» Чарли Койл провёл 1000-й матч в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android