Матч «Коламбус» — «Лос-Анджелес» был перенесён из-за погодных условий

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбус Блю Джекетс» и «Лос-Анджелес Кингз» перенесён из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Лос-Анджелеса» в социальной сети Х.

Встреча должна была пройти в Коламбусе (штат Огайо, США) в ночь на 27 января. Игра перенесена на 9 марта, время начала матча будет сообщено позднее.

На данный момент «Кингз» занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции, заработав 55 очков после 50 встреч. «Блю Джекетс» располагаются на 14-й строчке Восточной конференции с 55 очками после 51 игры.

В следующем матче «Коламбус» встретится с «Филадельфией Флайерз» в ночь на 29 января, а «Лос-Анджелес» сыграет с «Детройт Ред Уингз» в гостях в ночь на 28 января.