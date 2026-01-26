Скидки
«Не знаю, что он будет у нас делать». Квартальнов — о переходе Спунера в минское «Динамо»

Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подверг критике нападающего Райана Спунера, который пополнил состав «зубров» вчера, 25 января. Канадец ещё не успел прилететь в Минск.

«По Спунеру ничего говорить не буду, вообще говорить ничего не буду. У нас романтиков в команде слишком много. И ещё один романтик к нам присоединился, нам нужны другие хоккеисты, не знаю, что он будет у нас делать», — сказал Квартальнов на пресс-конференции после матча с «Салаватом Юлаевым».

В текущем сезоне форвард выступал за «Шанхайских Драконов», а в начале января подписал контракт со швейцарским хоккейным клубом «Лозанна», за который сыграл шесть встреч. За китайский клуб Спунер провёл 31 игру, в которой отметился пятью заброшенными шайбами и 15 результативными передачами.

Всего на счету 33-летнего хоккеиста 367 матчей в КХЛ и 291 (86+205) очко. Райан также выступал за минское «Динамо», «Автомобилист» и «Авангард».

Комментарии
