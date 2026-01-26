Главный тренер «Шанхая» Лав: вижу отдачу после Минска, такая игра мне подходит

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал победу над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Сегодня я был рад и взбудоражен отношением игроков к нашей игре. Вижу отдачу после игры с Минском и могу сказать, что такое мне подходит. У нас были разговоры после прошлого матча, и много сегодня было устранено. Конечно, есть моменты которые у нас получились, но также столько же нужно доработать», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Шанхайские Драконы» с 45 очками после 49 встреч располагаются на девятой строчке Запада.