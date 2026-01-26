Главный тренер «Шанхая» Лав: вижу отдачу после Минска, такая игра мне подходит
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Митч Лав прокомментировал победу над «Сочи» (6:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Джозефс (Рендулич, Вагнер) – 06:08 (5x5) 0:2 Меркли (Брынцев, Лабанк) – 13:04 (5x5) 1:2 Попов (Эллис, Николаев) – 21:47 (5x4) 1:3 Джозефс (Сомерби, Рендулич) – 30:07 (5x5) 1:4 Райлли (Саттер, Сюсиз) – 30:28 (5x5) 1:5 Лабанк (Джозефс) – 35:15 (5x4) 1:6 Куинни (Рендулич, Фу) – 51:49 (5x4) 2:6 Кагарлицкий (Эллис, Николаев) – 54:18 (5x4)
«Сегодня я был рад и взбудоражен отношением игроков к нашей игре. Вижу отдачу после игры с Минском и могу сказать, что такое мне подходит. У нас были разговоры после прошлого матча, и много сегодня было устранено. Конечно, есть моменты которые у нас получились, но также столько же нужно доработать», — передаёт слова Лава корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
«Шанхайские Драконы» с 45 очками после 49 встреч располагаются на девятой строчке Запада.
