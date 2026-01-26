Скидки
«Результат смотрите на табло». Тренер «Сочи» — о поражении от «Шанхайских Драконов»

«Результат смотрите на табло». Тренер «Сочи» — о поражении от «Шанхайских Драконов»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (2:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 6
Шанхайские Драконы
Шанхай
0:1 Джозефс (Рендулич, Вагнер) – 06:08 (5x5)     0:2 Меркли (Брынцев, Лабанк) – 13:04 (5x5)     1:2 Попов (Эллис, Николаев) – 21:47 (5x4)     1:3 Джозефс (Сомерби, Рендулич) – 30:07 (5x5)     1:4 Райлли (Саттер, Сюсиз) – 30:28 (5x5)     1:5 Лабанк (Джозефс) – 35:15 (5x4)     1:6 Куинни (Рендулич, Фу) – 51:49 (5x4)     2:6 Кагарлицкий (Эллис, Николаев) – 54:18 (5x4)    

«Нам сегодня противостоял мастеровитый соперник, лично моя команда не смогла ничего создать, и результат можете рассмотреть на табло», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 47 матчей, в которых набрал 35 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 45 очками после 49 встреч располагаются на девятой строчке Запада.

Новости. Хоккей
