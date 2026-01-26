«Результат смотрите на табло». Тренер «Сочи» — о поражении от «Шанхайских Драконов»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от «Шанхайских Драконов» (2:6) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Нам сегодня противостоял мастеровитый соперник, лично моя команда не смогла ничего создать, и результат можете рассмотреть на табло», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

«Сочи» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 47 матчей, в которых набрал 35 очков, и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Шанхайские Драконы» с 45 очками после 49 встреч располагаются на девятой строчке Запада.