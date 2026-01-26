Козлов: у «Динамо» сейчас период турбулентности. Нужно было вселить уверенность в игроков

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе над «Ладой» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Прежде всего мне бы хотелось поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня и поддерживали команду в такое непростое время. Они гнали нас вперёд, была отличная атмосфера.

В первом периоде не совсем сразу мы вошли [в игру]. Соперник мог наказать нас за это, но после первого гола включились и забили хорошие голы. Играли активно и контролировали игру. В конце второго периода пропустили ненужный гол и чуть-чуть смазали концовку периода. В третьем [периоде] играли по счёту. Соперник старался забить, а мы правильно оборонялись и довели игру до победы.

Ещё бы хотел отметить, что в меньшинстве отоборонялись в нужный момент, и «5 на 6» правильно сыграли, не дав сопернику приблизиться по счёту.

– Чем занимались на «выходных»?

– У нас сейчас такой период, вы знаете, турбулентности. Поэтому мы хорошо тренировались, но нужно было вселить уверенность в игроков, чтобы они почувствовали её и начали забивать голы. И потренировались, и получили заряд положительных эмоций, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.