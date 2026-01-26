Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: у «Динамо» сейчас период турбулентности. Нужно было вселить уверенность в игроков

Козлов: у «Динамо» сейчас период турбулентности. Нужно было вселить уверенность в игроков
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе над «Ладой» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5)     3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4)     3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)    

— Прежде всего мне бы хотелось поблагодарить болельщиков, которые пришли сегодня и поддерживали команду в такое непростое время. Они гнали нас вперёд, была отличная атмосфера.

В первом периоде не совсем сразу мы вошли [в игру]. Соперник мог наказать нас за это, но после первого гола включились и забили хорошие голы. Играли активно и контролировали игру. В конце второго периода пропустили ненужный гол и чуть-чуть смазали концовку периода. В третьем [периоде] играли по счёту. Соперник старался забить, а мы правильно оборонялись и довели игру до победы.

Ещё бы хотел отметить, что в меньшинстве отоборонялись в нужный момент, и «5 на 6» правильно сыграли, не дав сопернику приблизиться по счёту.

– Чем занимались на «выходных»?
– У нас сейчас такой период, вы знаете, турбулентности. Поэтому мы хорошо тренировались, но нужно было вселить уверенность в игроков, чтобы они почувствовали её и начали забивать голы. И потренировались, и получили заряд положительных эмоций, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одержало победу над «Ладой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android