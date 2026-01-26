Главный тренер «Динамо» — об отсутствии Пыленкова: я сегодня три раза состав переписывал

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об отсутствии защитника бело-голубых Даниила Пыленкова в матче с «Ладой» (3:1).

– Будет ли Даниил Пыленков готов к дерби с ЦСКА?

– Сегодня молодые ребята получили много времени, для них это тоже опыт. По Даниилу будем смотреть завтра. Сложно сказать. Я сегодня три раза состав переписывал, потому что с утра был в составе, после тренировки – температура у некоторых игроков. Пока неизвестно, в каком он состоянии, однако мы на всех надеемся.

– У вас не инфекция?

– Не могу раскрывать такой информации. Но если бы он мог, то играл бы, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.