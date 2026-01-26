Главный тренер «Динамо» — об отсутствии Пыленкова: я сегодня три раза состав переписывал
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался об отсутствии защитника бело-голубых Даниила Пыленкова в матче с «Ладой» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5) 3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4) 3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)
– Будет ли Даниил Пыленков готов к дерби с ЦСКА?
– Сегодня молодые ребята получили много времени, для них это тоже опыт. По Даниилу будем смотреть завтра. Сложно сказать. Я сегодня три раза состав переписывал, потому что с утра был в составе, после тренировки – температура у некоторых игроков. Пока неизвестно, в каком он состоянии, однако мы на всех надеемся.
– У вас не инфекция?
– Не могу раскрывать такой информации. Но если бы он мог, то играл бы, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
