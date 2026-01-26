Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: у «Динамо» не играли хоккеисты — по медицинским показаниям и по дисциплинарным

Козлов: у «Динамо» не играли хоккеисты — по медицинским показаниям и по дисциплинарным
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил отсутствие форварда команды Макса Комтуа в матче с «Ладой» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5)     3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4)     3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)    

– Почему не играл Максим Комтуа? Будет ли он в составе на следующий матч?
– Не буду конкретизировать. Сегодня у нас не играли хоккеисты – по медицинским показаниям и по дисциплинарным, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 46 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-11». Всего на счету Комтуа 123 игры и 91 (42+49) очко, полезность — «+3».

Материалы по теме
Козлов: у «Динамо» сейчас период турбулентности. Нужно было вселить уверенность в игроков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android