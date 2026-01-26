Козлов: у «Динамо» не играли хоккеисты — по медицинским показаниям и по дисциплинарным
Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил отсутствие форварда команды Макса Комтуа в матче с «Ладой» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5) 3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4) 3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)
– Почему не играл Максим Комтуа? Будет ли он в составе на следующий матч?
– Не буду конкретизировать. Сегодня у нас не играли хоккеисты – по медицинским показаниям и по дисциплинарным, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 46 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-11». Всего на счету Комтуа 123 игры и 91 (42+49) очко, полезность — «+3».
