Козлов: у «Динамо» не играли хоккеисты — по медицинским показаниям и по дисциплинарным

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил отсутствие форварда команды Макса Комтуа в матче с «Ладой» (3:1).

– Почему не играл Максим Комтуа? Будет ли он в составе на следующий матч?

– Не буду конкретизировать. Сегодня у нас не играли хоккеисты – по медицинским показаниям и по дисциплинарным, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В нынешнем сезоне 27-летний нападающий провёл 46 матчей, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами при показателе полезности «-11». Всего на счету Комтуа 123 игры и 91 (42+49) очко, полезность — «+3».