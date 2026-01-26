Скидки
Главный тренер «Лады» прокомментировал поражение от «Динамо»

Главный тренер «Лады» прокомментировал поражение от «Динамо»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5)     3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4)     3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)    

— Считаю, что игра была достаточно напряжённой, хорошей со стороны «Динамо», с нашей стороны. Всеми силами старались сократить разрыв в счёте. Моменты были, рук не опустили, пытались сравнять счёт.

— Если говорить о старте, вы хорошо начали, забили гол, правда, шайбу отменили. На ваш взгляд, это не надломило команду?
— Не могу сказать, что это надломило, команда продолжала работать, да, где-то не на протяжении всей игры, о чём я сейчас сказал ребятам в раздевалке. И вот эти действия, не хочу говорить это слово, не должны на нас влиять, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

