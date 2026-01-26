Главный тренер «Лады» прокомментировал поражение от «Динамо»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
— Считаю, что игра была достаточно напряжённой, хорошей со стороны «Динамо», с нашей стороны. Всеми силами старались сократить разрыв в счёте. Моменты были, рук не опустили, пытались сравнять счёт.
— Если говорить о старте, вы хорошо начали, забили гол, правда, шайбу отменили. На ваш взгляд, это не надломило команду?
— Не могу сказать, что это надломило, команда продолжала работать, да, где-то не на протяжении всей игры, о чём я сейчас сказал ребятам в раздевалке. И вот эти действия, не хочу говорить это слово, не должны на нас влиять, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
- 26 января 2026
-
23:36
-
23:32
-
23:24
-
23:17
-
23:14
-
23:11
-
23:05
-
23:02
-
22:59
-
22:56
-
22:49
-
22:44
-
22:42
-
22:36
-
22:30
-
22:22
-
22:12
-
21:58
-
21:53
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:18
-
21:05
-
20:50
-
20:46
-
20:40
-
20:34
-
20:30
-
20:24
-
20:20
-
20:14
-
20:06
-
19:59
-
19:54