Главный тренер «Лады» прокомментировал поражение от «Динамо»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о поражении от московского «Динамо» (1:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Считаю, что игра была достаточно напряжённой, хорошей со стороны «Динамо», с нашей стороны. Всеми силами старались сократить разрыв в счёте. Моменты были, рук не опустили, пытались сравнять счёт.

— Если говорить о старте, вы хорошо начали, забили гол, правда, шайбу отменили. На ваш взгляд, это не надломило команду?

— Не могу сказать, что это надломило, команда продолжала работать, да, где-то не на протяжении всей игры, о чём я сейчас сказал ребятам в раздевалке. И вот эти действия, не хочу говорить это слово, не должны на нас влиять, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.