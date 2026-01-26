Главный тренер «Лады» — о своём удалении: сказал, что думаю. От своих слов не отказываюсь

Главный тренер «Лады» Павел Десятков ответил на вопрос о своём удалении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:3).

— Что произошло у вас с арбитрами? За что вы получили удаление?

— А вы у них спросите. Я от своих слов не отказываюсь, сказал, что думаю, моё мнение. А их мнительность и то, что на себя принимают разные слова, разные высказывания – это их дело. На заборе тоже много чего написано, если всё это на себя принимать, далеко не уйдём, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА, а «Лада» сыграет со «Спартаком» в гостях. Обе встречи состоятся 28 января.