Главный тренер «Лады» — о своём удалении: сказал, что думаю. От своих слов не отказываюсь
Главный тренер «Лады» Павел Десятков ответил на вопрос о своём удалении в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (1:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Ожиганов (Гусев, Адамчук) – 08:43 (5x5) 2:0 Дер-Аргучинцев (Мамин) – 24:17 (5x5) 3:0 Мамин (Ожиганов, Уил) – 25:26 (5x4) 3:1 Гоголев (Чивилёв, Земчёнок) – 39:04 (5x5)
— Что произошло у вас с арбитрами? За что вы получили удаление?
— А вы у них спросите. Я от своих слов не отказываюсь, сказал, что думаю, моё мнение. А их мнительность и то, что на себя принимают разные слова, разные высказывания – это их дело. На заборе тоже много чего написано, если всё это на себя принимать, далеко не уйдём, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.
В следующем матче «Динамо» примет ЦСКА, а «Лада» сыграет со «Спартаком» в гостях. Обе встречи состоятся 28 января.
