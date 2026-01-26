Главный тренер «Динамо» прокомментировал слух, что Пакетт завершает карьеру

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов отреагировал на слухи, что нападающий команды Седрик Пакетт может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

– В дедлайн было много слухов относительно Седрика Пакетта. Говорилось, что он близок к завершению карьеры и едва ли не уже улетел в Канаду, но сейчас мы видели его в раздевалке. Проясните его статус в команде.

– По Седрику такая информация: периодически ему становится лучше после каких-то медицинских мероприятий. Мы ждём. Сегодня у него тоже были мероприятия с утра. Чувствует он себя то лучше, то хуже. Ещё есть время. И мы надеемся, что он подойдёт к плей-офф. Но на 100% я не уверен, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.