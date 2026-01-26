Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» прокомментировал слух, что Пакетт завершает карьеру

Главный тренер «Динамо» прокомментировал слух, что Пакетт завершает карьеру
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов отреагировал на слухи, что нападающий команды Седрик Пакетт может завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

– В дедлайн было много слухов относительно Седрика Пакетта. Говорилось, что он близок к завершению карьеры и едва ли не уже улетел в Канаду, но сейчас мы видели его в раздевалке. Проясните его статус в команде.
– По Седрику такая информация: периодически ему становится лучше после каких-то медицинских мероприятий. Мы ждём. Сегодня у него тоже были мероприятия с утра. Чувствует он себя то лучше, то хуже. Ещё есть время. И мы надеемся, что он подойдёт к плей-офф. Но на 100% я не уверен, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Козлов: у «Динамо» не играли хоккеисты — по медицинским показаниям и по дисциплинарным
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android