Главная Хоккей Новости

Вячеслав Козлов — о судьбе Артёма Михеева: по нему вопрос закрыт

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что нападающий команды Артём Михеев не сможет сыграть в нынешнем сезоне по медицинским показаниям.

– Можно ли сказать, что в нынешнем сезоне мы уже точно не увидим Артёма Михеева?
– По Михееву вопрос закрыт. Он по медицинским показаниям не может играть в этом сезоне, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Всего на счету 30-летнего форварда 447 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 90 очков — 50 заброшенных шайб и 40 результативных передач. За «Динамо» Михеев провёл 80 игр в прошлом сезоне с учётом плей-офф и заработал 22 (13+9) очка.

