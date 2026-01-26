Козлов: «Динамо» выполняет обещанное Моторыгину. Он не говорил, что хочет сменить клуб

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал информацию, что вратарь Максим Моторыгин недоволен своим положением в команде.

– Был громкий слух по Максиму Моторыгину: дескать, он недоволен своей ролью в команде и недоволен своим игровым временем. Говорили ли вы с ним, успокаивали ли вы его и вообще, насколько это всё соответствовало действительности?

– Много слухов ходило, однако мы никем не торговали. Нам предлагали, но мы считаем, что наши игроки, в которых мы верим и которым доверяем – они лучше тех, кого нам предлагали.

С Максимом разговаривал Артём Иванович [Яцкевич]. Это наш тренер вратарей. И Максим не сказал ему, что хочет сменить команду. Все обещания, которые мы давали ему перед сезоном, мы выполняем. Столько игр, сколько ему обещали, он и сыграет в этом сезоне.

Понимаете, у нас в декабре случилась такая ситуация. Что сначала Влад [Подъяпольский] сыграл 12 матчей из 13, потом Максим поехал в сборную, сыграл там хорошо, но получил травму. Потом заболел Влад, и пришлось играть Максу. Сейчас мы надеемся выйти на тот график, в котором они будут играть столько матчей, сколько им было расписано, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.