Тренер «Лады» — о трансферах: нацелены на молодёжь, которая составит костяк клуба

Главный тренер «Лады» Павел Десятков заявил, что клуб в плане игроков больше нацелен на молодёжь, которая составит дальнейший костяк команды.

— В дедлайн ко многим вашим игрокам был большой интерес, в том числе от «Динамо». Но «Лада» не стала устраивать так называемую распродажу. Обсуждалось ли это решение с вами? Или руководство «Лады» будет бороться до конца и никого из лидеров не отдаст?

— Насколько я знаю, те предложения, с которыми выходили клубы, с ответными нашими предложениями не пришли к общему знаменателю.

— Не было ли возможности усилить команду?

— Во-первых, что значит усилить? Легионерские позиции все заняты. Вратарская на данный момент нас, наверное, в полной мере устраивает, но и на рынке нет других голкиперов. У нас вратари выдают хорошие матчи, порой шедевральные. В плане игроков мы больше нацелены на молодёжь, которая составит дальнейший костяк клуба. Что касается свободных агентов, здесь всё сложно, – передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.