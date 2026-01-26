Люзенков — о победе «Сибири» над «Торпедо»: ребята выстояли, они верили в то, что делают

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо» (4:2).

— Эмоциональная победа, предполагали, что будет тяжело. Скоростная команда, играем дома. Первый период по скоростям было всё нормально, однако потом начали глупо удаляться, особенно когда выскакивали вшестером. Но это тоже наши недоработки. Ребята молодцы, выстояли, они верили в то, что они делают. Когда сравняли счёт, по лавке, по реакции было понятно, что готовы вырывать дополнительное очко даже в эти секунды.

— Нечасто такую концовку увидишь в КХЛ, полторы минуты, тайм-аут – на что делали акценты?

— Очевидно, полторы минуты остается, естественно, что будем выпускать шестого полевого игрока. Говорили, кто выходит, что нужно выиграть вбрасывание и доставить шайбу до ворот просто и эффективно.

— Два центральных выбыли из-за травм, Уилсон обменян, Локтионов ещё не присоединился – можно сказать, что отряд не заметил потери бойцов?

— Не сказал бы, есть, кто лучше играет на определённых позициях. Но складывается коллектив, который играет друг за друга. Ребята помогали, где как сыграть, Сушко неплохо играл в центре. Заменили на данный момент, дальше будем смотреть.

— Удалений было много, как с этим бороться, почему именно в этом матче?

— Ответственность беру на себя, на тренерский штаб: мы должны чётко подсказывать. Но в одном моменте парень сознался, перехлестнули эмоции, хотел быстрее выскочить на лёд. Надо сдерживать их, конечно, но это и наши недоработки.

— Третья победа, над лидерами КХЛ, сейчас семь домашних матчей за три недели – может быть, удастся выше подняться в таблице?

— Пока об этом не думаем, домашние игры у нас почему-то сложнее происходят, может, что болельщики гонят вперёд, приходится где-то раскрываться. Над этим нужно будет поработать. Но домашнюю серию нужно провести хорошо, — приводит слова Люзенкова пресс-служба «Сибири».