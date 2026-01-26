Главный тренер ЦСКА Никитин оценил победу над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Несмотря на то что 2:0 вели, начали не лучшим образом. А потом уже вышли на скорости «Северстали», были конкурентоспособны. Хорошие голы парни забили, готовимся дальше.

— Как оцените игру Ивана Дроздова, набравшего сегодня три очка?

— Ребята оценили его игру, назвали в раздевалке лучшим. Заслуженно — и меньшинство, и энергия хорошая, много черновой работы. Дай Бог, чтобы был стабилен.

— После второго периода вы о чём-то спорили с судьёй. Это из-за момента с удалением Гурьянова?

— Я с ним не спорил, мы разговаривали. Я просто высказался по правилу, которое сейчас есть в лиге. Есть люди, которые им пользуются. Хоккей — это мужская игра. Я таких моментов видел четыре раза в сезоне, и с наших игр, и с других. Я, например, в своей команде запрещаю эти вещи делать. Мы все играли в хоккей и знаем, что если удара нет, то там и болевых ощущений нет. Когда удар — я согласен, но сейчас ребята этим пользуются. Нельзя превращать хоккей в какие-то другие сценарии. Я с Владимиром на эту тему разговаривал, он говорит, что у них такая установка, если такая ситуация случается — это пять минут. В наше время даже двух минут не давали за такое.

— С «Северсталью» вы сыграли шесть матчей в сезоне, выиграли четыре. Удобно было бы играть с этой командой в плей-офф?

— Команды, которые я возглавлял, никогда не выбирали соперника по плей-офф. Если хочешь быть победителем, должен обыгрывать любую команду. «Северсталь» заслуженно занимает место, на котором находится. Но мы так далеко не заглядываем, фокусируемся на своей игре, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.