Главный тренер ЦСКА Никитин оценил победу над «Северсталью»

Главный тренер ЦСКА Никитин оценил победу над «Северсталью»
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Северсталью» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2026, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Карнаухов (Дроздов, Патрихаев) – 02:37 (5x5)     2:0 Гурьянов – 10:51 (5x5)     2:1 Танков (Аймурзин, Ильин) – 15:37 (5x5)     3:1 Дроздов (Патрихаев) – 55:36 (5x5)     4:1 Абрамов (Зернов, Дроздов) – 58:23 (en)     4:2 Танков (Ильин, Аймурзин) – 59:17 (5x5)    

— Несмотря на то что 2:0 вели, начали не лучшим образом. А потом уже вышли на скорости «Северстали», были конкурентоспособны. Хорошие голы парни забили, готовимся дальше.

— Как оцените игру Ивана Дроздова, набравшего сегодня три очка?
— Ребята оценили его игру, назвали в раздевалке лучшим. Заслуженно — и меньшинство, и энергия хорошая, много черновой работы. Дай Бог, чтобы был стабилен.

— После второго периода вы о чём-то спорили с судьёй. Это из-за момента с удалением Гурьянова?
— Я с ним не спорил, мы разговаривали. Я просто высказался по правилу, которое сейчас есть в лиге. Есть люди, которые им пользуются. Хоккей — это мужская игра. Я таких моментов видел четыре раза в сезоне, и с наших игр, и с других. Я, например, в своей команде запрещаю эти вещи делать. Мы все играли в хоккей и знаем, что если удара нет, то там и болевых ощущений нет. Когда удар — я согласен, но сейчас ребята этим пользуются. Нельзя превращать хоккей в какие-то другие сценарии. Я с Владимиром на эту тему разговаривал, он говорит, что у них такая установка, если такая ситуация случается — это пять минут. В наше время даже двух минут не давали за такое.

— С «Северсталью» вы сыграли шесть матчей в сезоне, выиграли четыре. Удобно было бы играть с этой командой в плей-офф?
— Команды, которые я возглавлял, никогда не выбирали соперника по плей-офф. Если хочешь быть победителем, должен обыгрывать любую команду. «Северсталь» заслуженно занимает место, на котором находится. Но мы так далеко не заглядываем, фокусируемся на своей игре, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.

