Главный тренер ЦСКА Никитин: от Костина ждём уровень мастерства, это то, что нам нужно

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о трансферах клуба и рассказал о сильных сторонах нападающего Клима Костина. Форвард пополнил стан армейцев в результате обмена с «Авангардом».

— Подписали Ника Эберта. Это замена Владиславу Провольневу? Правда, что он выбыл до конца сезона?

— К сожалению, да, это так, у нас произошёл момент. Поэтому на флажке Эберта подписывали. Ждём, когда он получит визу. А завтра ждём Клима Костина.

— Костина вы давно хотели видеть. В чём видите его сильные стороны? И трудно ли было расставаться с Кириллом Долженковым?

— С Кириллом мы вчера разговаривали, сегодня он попрощался с командой. Это часть нашей работы. Есть не только хоккейные дела, но ещё и контрактные. К тому же «Авангард» ведь не мог просто так отдать Костина, они попросили боевую единицу. От Клима мы ждём уровень мастерства, это силовой форвард, плюс характер, есть победный опыт. Это то, что нужно нашей команде. Кириллу слова благодарности. Это классный парень, человек с большой буквы. Только лучшие слова про него, — приводит слова Никитина пресс-служба ЦСКА.